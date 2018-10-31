



Вранішня ДТП на Південно-Кільцевій в Чернівцях 31 10 2018 - 31.10.2018 09:28

Вранці середи, 31 жовтня, в Чернівцях сталась дорожня аварія. ДТП сталась на вулиці Південно-Кільцевій неподалік від будинку №21, як повідомляють очевидці.





Власне, аварій відбулась близько 6:00 - іномарка врізалась в електропору та завалила її. Власне, автомобіль отримав значні пошкодження. Ні водій, ні пасажири автомобіля в результаті інциденту не постраждали, про що повідомили свідки аварії. Водночас, трохи згодом стало відомо, що в машині перебував лише водій, і його після ДТП забрала швидка.





Автівка в результаті зіткнення отримала сильних ушкоджень і в буквальному сенсі зім'ята, особливо з боку водія. Самому водієві дивом вдалося вижити.





За словами свідків аварії, вочевидь водій перебував в стані алкогольного сп'яніння Про це свідчить велика швидкість, з якою їхала автівка, незважаючи на те, що на вулиці в цей час була погана видимість через туман. На місце події прибув поліцейський патруль, і правоохоронці працюють над встановленням причин та обставин аварії.

Платинова Буковина, Чернівці

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