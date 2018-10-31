



До уваги клієнтів Акредитованого центру сертифікації ключів! - 31.10.2018 09:27

З метою гармонізації законодавства України з Європейським союзом, враховуючи вимоги Регламенту (ЄС) № 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року Про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій в межах внутрішнього ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС, Верховною Радою України 05.10.2017 прийнято Закон України № 2155 «Про електронні довірчі послуги», основні положення якого набирають чинності 07.11.2018.

У свою чергу Акредитований центр сертифікації ключів ІДД ДФС (АЦСК ІДД ДФС), як кваліфікований надавач електронних довірчих послуг, з 07 листопада 2018 року почне формувати усім своїм клієнтам виключно кваліфіковані сертифікати. Варто зазначити, що такі сертифікати як і раніше будуть використовуватись користувачами електронних довірчих послуг для подання електронної звітності, організації електронного документообігу, отримання адміністративних послуг в електронному вигляді тощо.

Разом з цим, посилені сертифікати відкритих ключів, що були сформовані до 07.11.2018 будуть і надалі обслуговуватись АЦСК ІДД ДФС до закінчення їх строку чинності.

Додатково повідомляємо, що найближчим часом на інформаційному ресурсі АЦСК ІДД ДФС (https://acskidd.gov.ua) буде розміщено нові форми реєстраційних карток, які необхідно буде використовувати для отримання електронних довірчих послуг починаючи з 07.11.2018.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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