



Сонячний зонд НАСА максимально наблизився до зірки - 30.10.2018 12:06

В НАСА повідомили, що космічний зонд Parker наблизився до Сонця на рекордно близьку відстань. Отже, за всю історію космічних польотів Parker став найпершим рукотворним об'єктом, який зміг так близько підлетіти до зірки.

29 жовтня поточного року космічний апарат наблизився на відстань, що дорівнює 42,48 мільйонів кілометрів від Сонця. До цього найближче до світила міг набизитись апарат Helios 2, який було запущено спільно в рамках німецько-американської космічної програми. Даний політ було виконано у 1976 році.

Найближчим часом зонд Parker має побити черговий рекорд. Справа в тому, що він претендує на звання найшивидшого в історії космонавтики корабля.

Найближча відстань між зондом та Сонцем буде встановлена до 2024 року, і тоді корабель скоротить відстань до зірки до 6,1 мільйона кілометрів. Всю зібрану інформацію Parker має передати спеціалістам на Землю, після чого його місію буде завершено, адже він згорить у сонячному випромінюванні.

Платинова Буковина

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