Полісмени провели на Хотинщині профілактику порушень

- 30.10.2018 11:58
Полісмени провели на Хотинщині профілактику порушень

З 23-го по 26-те жовтня правоохоронці Буковини на території Хотинського району проводили профілактичні заходи, спрямовані на оздоровлення оперативної обстановки.

Основними завданнями відпрацювання є стабілізація криміногенної ситуації, протидія злочинності, попередження, оперативне реагування та розкриття кримінальних правопорушень, викриття латентних злочинів, а також боротьба з незаконним обігом заборонених предметів.

На вулиці району додатково були направлені наряди із працівників груп реагування патрульної поліції, поліцейських Управління патрульної поліції та спеціальну мобільну групу ГУНП в Чернівецькій області. Посилені наряди правоохоронців інтенсивно патрулювали територію та забезпечили правопорядок у місті та районі.

Зокрема, поліцейські звернули увагу водіїв на важливість дотримання Правил дорожнього руху. Найчастіше доводилося нагадувати кермувальникам про необхідність увімкнення на заміських дорогах денних ходових вогнів або ближнього світла фар.

Виявивши порушення правил зупинки у межах пішохідного переходу, правоохоронці провели з водієм профілактичну бесіду та допомогли перепаркувати автомобіль.

Крім цього, 25-го жовтня неподалік Рукшина поліцейські мобільної групи ГУНП зупинили вантажівку «Mercedes-Benz». Під час перевірки документів на транспортний засіб у правоохоронців виникла підозра про ймовірну підробку свідоцтва про реєстрацію автомобіля. Звіривши дані по базах МВС, працівники поліції з’ясували, що ідентифікаційний номер кузова в них не значиться. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу Хотинського відділення поліції, яка задокументувала факт підроблення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

За даним фактом слідчі зареєстрували кримінальні провадження передбачені частиною 4 статті 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) та статтею 290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) Кримінального кодексу України. Наразі автомобіль вилучений та слідчі звернулися до суду з клопотання про накладення арешту на транспортний засіб.

Упродовж чотирьох днів відпрацювання поліцейські виявляли порушення Правил дорожнього руху та склали більше трьох десятків адміністративних матеріалів.

Такі оперативно-профілактичні заходи будуть проводитися і в інших районах області.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: порушення пдр хотинський район, буковина поліція

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