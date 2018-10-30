



Зміни в державній програмі Доступні ліки - 30.10.2018 11:54

Згідно програми Доступні ліки українці невдовзі зможуть отримувати безкоштовні медикаменти або з суттєвою знижкою в будь-якій аптеці. Вже з 1 квітня 2019 року вступають у силу нові правила.

Окрім того, для отримання ліків за державною програмою буде надаватись електронний рецепт, який запрацює разом із електронними мдичними картками, електронним направленням до вузьких спеціалістів, а також електронними лікарняними листками.

Наразі для отримання ліків безкоштовно або з невеликою доплатою треба звернутись до тієї чи іншої аптеки, що беруть участь у програмі "Доступні ліки", і мати при собі паперовий рецепт від лікаря. Звернутись треба лише до тієї аптеки, яка знаходиться в вашому місті або районі, в межах однієї області. Наразі у програмі задіяні 8003 аптеки по всій Україні. Наступного року керувати програмою буде Національна служба здоров'я України. За словами очільника служби Олега Петренка, схема стане класичною програмою реімбурсації медпрепаратів, і НСЗУ буде контактувати з усіма аптеками. Отже, українці не будуть з 1 вітня 2019 року прив'язані до певних аптек територіально, а зможуть звертатись до будь-якої в Україні, і НСЗУ відшкодує вартість ліків.

Наразі в програмі Доступні ліки налічуєтьс 261 препарат для пацієнтів, які мають брнхіальну астму, серцево-судинні захворювання та діабет ІІ типу. 59 пропонуються на безкоштовній основі, і 202 препарати - за незначну доплату, яка складає в середньому 30% від загальої вартості.

Платинова Буковина

Всі новини