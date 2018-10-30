Клімкін пропонує обсудити питання подвійного громадянства- 30.10.2018 10:43
У деяких країнах Європи подвійне громадянство не є забороненим. Щодо України, то пряма заборона подвійного громадянства діє для державних службовців, згідно чинного законодавства. Проте, є певні умови, за яких і в Україні можливо отримати подвійне громадянство.
Таку інформацію наводить міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Питання громадянства декількох країн для українців є актуальним, тому, за словами Клімкіна, є необхідність розпчати громадську дискусію на дану тему. Тим часом, якщо розглядати країни, жодної мови не буде йти ні в якому разі про подвійне громадянство з Росією. Міністр запропонував здати російські паспорти усім, у кого вони є, а з рештою можна буде домовитись.
Отже, подвійного громадянства не можуть мати військові командири, оскільки за наявності паспорту іншої країни не дозволяється займати певні посади. Клімкін також зазначив, що навіть якщо в ряді країн власники громадянства декількох держав не порушують закону, то в Україні діють зовсім інші правила. Незважаючи на порушення законодавства, водночас, ці люди не є порушниками. До слова, чиновник навів приклад, що в зоні АТО на Донбасі загинули принаймні 11 закарпатців, які мали окрім українського також громадянство Угорщини.
Десятки або навіь сотні тисяч українців мають подвійне громадянство - українське та румунське, угорське або громадянство Ізраїлю тощо. Дане питання обов'язково має бути розглянуте на громадській дискусії. І норму, за якої держслужбовцям буде заборонено мати подвійне громадянство, треба зберегти без змін.
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