В Італії від негоди загинуло 7 осіб- 30.10.2018 10:00
Італійські ЗМІ повідомляють про кількість жертв негоди в країні. Як стало відомо, від сильних злив та їзніх наслідків у країні вже загинуло семеро осіб.
Більшість людей загинуло через падіння дерев, які повивертало сильними поривами вітру. На момент трагічних подій більшість людей перебувала у транспорті.
На півночі, в області Венето склались найбільш несприятливі погодні умови. Там швидкість поривів вітру сягала 36 метрів на секунду (порядка 130 кілометрів на годину). Губернатор регіону Лука Дзайя оголосив у Венето надзвичайний стан.
У шести регіонах на півночі країни, а також в центрі Апеннін було оголошено найвищий рівень небезпеки. Без електрики лишились понад 100 тисяч місцевих жителів.
Дитячі садочки иа школи в переліку великих міст Італії, в тому числі і в Римі, зачинені через негоду. Сотні дерев у столиці країни повалені.
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