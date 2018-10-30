В Італії від негоди загинуло 7 осіб

- 30.10.2018 10:00
В Італії від негоди загинуло 7 осіб

Італійські ЗМІ повідомляють про кількість жертв негоди в країні. Як стало відомо, від сильних злив та їзніх наслідків у країні вже загинуло семеро осіб.

Більшість людей загинуло через падіння дерев, які повивертало сильними поривами вітру. На момент трагічних подій більшість людей перебувала у транспорті.

На півночі, в області Венето склались найбільш несприятливі погодні умови. Там швидкість поривів вітру сягала 36 метрів на секунду (порядка 130 кілометрів на годину). Губернатор регіону Лука Дзайя оголосив у Венето надзвичайний стан.

У шести регіонах на півночі країни, а також в центрі Апеннін було оголошено найвищий рівень небезпеки. Без електрики лишились понад 100 тисяч місцевих жителів.

Дитячі садочки иа школи в переліку великих міст Італії, в тому числі і в Римі, зачинені через негоду. Сотні дерев у столиці країни повалені.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: італія негода кінець жовтня 2018, жовтень 2018 зливи в італії

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Відома нова вартість природного газу для населення З 1 листопада 2018 року в Україні збільшується вартість природного газу для населення
- 31.10.2018 09:45
Вранішня ДТП на Південно-Кільцевій в Чернівцях 31 10 2018 Вранці середи, 31 жовтня, в Чернівцях сталась дорожня аварія. ДТП сталась на вулиці Південно-Кільцевій
- 31.10.2018 09:28
До уваги клієнтів Акредитованого центру сертифікації ключів! З метою гармонізації законодавства України з Європейським союзом, враховуючи вимоги Регламенту
- 31.10.2018 09:27
Шахраї ошукують буковинців уявними виграшами в лотерею 29 жовтня до Шевченківського відділення поліції звернулася із заявою 31-річна чернівчанка.
- 30.10.2018 17:00
Головний освітянин Чернівців Мартинюк не планує звільнюватись Голова управління освіти Чернівецької міської ради Сергій Мартинюк провів 30 жовтня прес-конференцію.
- 30.10.2018 14:22
В США продають лак... для зубів Незвичайну новинку для стильного вигляду випустив бренд CHRŌM (Нью-Йорк).
- 30.10.2018 13:36
На Буковині - новий спалах АЧС 148 голів свиней було утилізовано в Чернівецькій області станом на 29 жовтня поточного року.
- 30.10.2018 12:34
Податкова радить подавати звіти онлайн Прийняття вітчизняного законодавства у сфері електронного цифрового підпису стало справжнім проривом
- 30.10.2018 12:31
Сонячний зонд НАСА максимально наблизився до зірки В НАСА повідомили, що космічний зонд Parker наблизився до Сонця на рекордно близьку відстань
- 30.10.2018 12:06
Полісмени провели на Хотинщині профілактику порушень З 23-го по 26-те жовтня правоохоронці Буковини на території Хотинського району проводили профілактичні заходи
- 30.10.2018 11:58

Всі новини