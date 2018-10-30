



В Італії від негоди загинуло 7 осіб - 30.10.2018 10:00

Італійські ЗМІ повідомляють про кількість жертв негоди в країні. Як стало відомо, від сильних злив та їзніх наслідків у країні вже загинуло семеро осіб.

Більшість людей загинуло через падіння дерев, які повивертало сильними поривами вітру. На момент трагічних подій більшість людей перебувала у транспорті.

На півночі, в області Венето склались найбільш несприятливі погодні умови. Там швидкість поривів вітру сягала 36 метрів на секунду (порядка 130 кілометрів на годину). Губернатор регіону Лука Дзайя оголосив у Венето надзвичайний стан.

У шести регіонах на півночі країни, а також в центрі Апеннін було оголошено найвищий рівень небезпеки. Без електрики лишились понад 100 тисяч місцевих жителів.

Дитячі садочки иа школи в переліку великих міст Італії, в тому числі і в Римі, зачинені через негоду. Сотні дерев у столиці країни повалені.

Платинова Буковина

Всі новини