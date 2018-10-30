Добровільно здати зброю в поліцію буковинці можуть до 31 жовтня

- 30.10.2018 09:46
Добровільно здати зброю в поліцію буковинці можуть до 31 жовтня

Жителі Буковини активно здають до поліції нелегальну вогнепальну й холодну зброю, боєприпаси, спецзасоби та вибухівку. Власники незареєстрованої зброї можуть здати її до поліції та уникнути кримінальної відповідальності.

 

Станом на 29-те жовтня 2018 року громадяни добровільно передали до відділів і відділень поліції області 160 одиниць зброї. Серед зданого із незаконного обігу вилучено 96 одиниць. Зокрема: 39 гладкоствольних та 3 нарізні мисливські рушниці, 7 одиниць зброї армійських зразків, 6 – саморобної та 37 – холодної зброї.

Крім цього, буковинці добровільно здали майже півкілограма вибухової речовини, бойову гранату і 5 снарядів.

Передаючи до підрозділів поліції нелегальну зброю, багато громадян висловили бажання зареєструвати її в особисту власність. Наразі вирішується питання реєстрації 29 одиниць мисливської та 26 одиниць холодної зброї.

Місячник добровільної здачі зброї триває до 31-го жовтня.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: місячник добровільної здачі зброї, незаконна зброя чернівці, буковина здача незареєстрованої зброї

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