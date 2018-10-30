



Радбез ООН проведе засідання по Україні - 30.10.2018 09:21

У вівторок, 30 жовтня, має відбутись відкрите засідання Ради безпеки ООН, присвячене ситуації на сході України.

Про це на сторінці у Facebook повідомив спікер постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Саме засідання розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Варто зазначити, що спільну резолюцію про миротворців на Донбасі мають внести на розгляд в Раді безпеки ООН Україна, США, Франція та Німеччина. За словами спеціального представника США з питань України Курта Волкера, у Сполучених штатів є інформація про перебування на Донбасі регулярної російської армії. Також Волкер озвучив країни, які готові направити на Донбас своїх миротворців.

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