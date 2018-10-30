Де і чому в Чернівцях нема світла 30 10 2018- 30.10.2018 09:13
В Чернівціобленерго повідомляють про аварійне вимкнення високовольтних ліній в Чернівцях, через що в місті без електроенергії опинилось декілька районів.
Власне, електропостачання було втрачене для частини проспекту Незалежності, вулиць Садової, Кармелюка, Лук'яна Кобилиці, Руської та прилелих до них.
Спеціалісти виїхали на місця та здійснюють пошук місця пошкодження.
Наразі відновлюєьсяр обота світлофорів, які подекуди були відключені. Також бригади обленерго постапово відновлюють подачу електроенергії.
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