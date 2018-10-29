На Буковині затримали крадія з сусідньої області- 29.10.2018 17:07
Поліція Буковини викрила жителя сусідньої області, ймовірно причетного до відкритого заволодіння чужим майном.
Уночі 28-го жовтня до Чернівецького відділу поліції звернувся 63-річний житель села Біла Кіцманського району. Заявник повідомив, що на одній із вулиць Чернівців невідомий чоловік відкрито заволодів його гаманцем із грошима.
В ході проведення розшукових заходів слідчо-оперативна група Чернівецького відділу поліції спільно із патрульними по «гарячих» слідах викрили 34-річного жителя міста Коломия Івано-Франківської області. У зловмисника поліцейські вилучили частину викраденого майна.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Молодикові за скоєне загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років. Тривають слідчі дії.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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