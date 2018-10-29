



Олену Пушкову вже вдруге відмовляються відсторонити - 29.10.2018 16:22

Клопотання обласної прокуратури стосовно відсторонення від виконання обов'язків начальника відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради Олени Пушкової було двічі відхилене Першотравневим районним судом Чернівців.

Зазначимо, що Пушкову звинувачують у корупції. Вперше прокурор звертався до суду з клопотанням про відсторонення у вересні поточного року. Проте, у клопотанні суд відмовив, зазначивши, що дане клопотання не відповідає вимогам статті 155 Кримінально-процесуального кодексу України.

Нове клопотанн було направлене до суду 23 жовтня 2018 року. В прокуратурі зазначають, що присутні ризики, що перебуваючи на посаді, Олена Пушкова може продовжувати вчиняти неправомірні дії, зловживати положенням та отримувати неправомірну винагороду, чинити вплив на свідка задля уникнення кримінальної відповідальності. Тим не менш, вдруге суд також відмовив в клопотання прокуратури.



Відзначимо, щз у червні 2017 року був зафіксований факт отримання начальником відділу охорони культурної спадщини Оленою Пушковою неправомірної грошової винагороди у сумі 300 доларів США. дані кошти передбачались як хабар за надання дозволів для розміщення реклами в історичній частині Чернівців.

Платинова Буковина, Чернівці

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