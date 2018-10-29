За добу на Чернівеччині сталось дві ДТП, є постраждалі

- 29.10.2018 14:25
За добу на Чернівеччині сталось дві ДТП, є постраждалі

Через необережність водіїв двоє людей потрапили на лікарняні ліжка. Поліція встановлює всі обставини та причини ДТП.

 

Днями в селі Дубівці Кіцманського району 21-річна жителька Вижниччини, керуючи автомобілем марки «Daewoo Lanos», не впоралася з керуванням та допустила зіткнення із легковиком «Skoda». За кермом іномарки знаходилася 26-річна чернівчанка.

Внаслідок ДТП постраждав пасажир автомобіля «Daewoo Lanos» - 26-річний брат кермувальниці. Із тілесними ушкодженнями його госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці.

Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася в селі Білоусівка Сокирянського району.40-річний місцевий житель, рухаючись заднім ходом на автомобілі марки «Mercedes Sprinter», здійснив наїзд на 67-річну односельчанку.В результаті дорожньої пригоди жінка отримала численні переломи та госпіталізована до Сокирянської центральної районної лікарні.

За результатами медичного освідчення водії всіх транспортних засобів були тверезі.

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. На даний час тривають досудові розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: аварії буковина, поліція чернівці

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