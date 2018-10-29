На місці падіння Boeing 737 в Індонезії - жодних виживших- 29.10.2018 13:30
На місці катастрофи літака авіакомпанії Lion Air в результаті пошуково-рятувальної операції не було знайдено жодної живої людини.
Інформацію про це повідомив очільник Національного пошуково-рятувального агенства Індонезії. Керівник агентства зазначив, що було проведено ретельні пошуки морської поверхні, і жодних виживших виявлено не було.
Окрім того, з воду було піднято декілька фрагментів тіл.
Зараз пірнальники намагаються дістатись фюзеляжу літака. Згідно з наявними даними, Boeing 737 MAX 8 може перебувати на глибині приблизно 35 метрів на морському дні, тому в пошуковій операції задіяні дайвери.
Раніше повідомлялось, що літак рейсу Lion Air, який направлявся з Джакарти до Пангкал Пінангу, через катастрофу впав у море. Усього на борту даного літака перебувало 189 осіб, серед яких не було громадян України.
Згідно попередніх даних, літак був введений в експлуатацію нещодавно. Проте, на попередньому рейсі він мав технічну проблему.
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