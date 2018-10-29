Чим сидячий спосіб життя гірший за палінням

- 29.10.2018 12:55
Чим сидячий спосіб життя гірший за палінням

Ні для кого не секрет, що цигарки вкрай негативно впливають на здоров'я, і небезпечним є як безпосереднє, так і пасивне паління. Варто ж зазначити, що нещодавно було проведено дослідження, яке показало - малорухомий спосіб життя може бути значно небезпечнішим за цю шкідливу звичку. 

Доктор Валле Джабер з Клівлендської клініки, який провів нове дослідження, заявляє - постійне сидіння та пов'язаний із им спосіб життя ще гірший, ніж вважалось раніше, та чинить на організм більш згубливий вплив, аніж куріння та неправильне харчування, зловживання фастфудом.

За словами дослідника, прогнози завчасної смерті більш вірогідні для таких осіб, хто не може пробігти по біговій доріжці чи непридатний до складання стрес-тесту. Навіть при палінні, диабеті та гіпертонічній хворобі прогнози не є настільки страшними. 

Особливої уваги потребує ситуація з розвинених країнах, адже для них сидячий спосіб життя є найбільш поширеним. Відповідно до цього, у таких країнах повсякчас зростає середній показник індексу маси тіла.

Платинова Буковина

Ключові слова: сидячий спосіб життя небезпека

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