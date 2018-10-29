



Лоукостери відкривають 22 нових рейси з України - 29.10.2018 11:14

22 нових рейси планують відкрити найбличим часом в українських аеропортах. Таку кількість рейсів відкриють в період з 28 до 31 жовтня.

Лоукостер Ryanair відкриє найбільшу кількість рейсів з вказаного числа. Так, вже з листопада в Україну будуть виконуватись 17 рейсів Ryanair, з них 12 були у Київ та 5 - у Львів. Власне, робота ірландського авіаперевізника в Україні розпочалась 3 вересня 2018 року з рейса Київ-Берлін. 30 жовтня буде виконаний перший рейс Ryanair до Львова.

29-30 жовтня відкриються 6 нових рейсів локостера Wizz Air з таких українських міст, як Київ, Львів та Харків.

31 жовтня стартує авіарес Одеса-Бухарест румунської компанії Tarom , хоча раніше планувалось запустити даний рейс з 1 вересня.

Окрім того, розпочне роботу з авіарейсом Одеса-Стамбул перевізник Atlasglobal. Перший рейс буде відпрвлений 1 листопада і буде виконуватись чотири рази на тиждень.

Платинова Буковина

Всі новини