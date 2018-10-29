Найбільші на Буковині податкові боржники за землю

- 29.10.2018 10:36
Найбільші на Буковині податкові боржники за землю

Використання землі в Україні є платним. Нагадаємо, що відповідно до Податкового кодексу України плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Статтею 141 Земельного кодексу України визначено однією з підстав для припинення права користування земельною ділянкою - систематичну несплату земельного податку або орендної плати.

Натомість, ряд платників у Чернівцях, нехтують своїм обов’язком землекористувачів.

За інформацією начальника Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області Сергія Лєсніка, на 25 жовтня цього року найбільші суми податкового боргу по платі за землю (понад 10,0 тис. грн.) має 41 підприємство та 15 фізичних осіб. Загальна сума, яку заборгували громаді Чернівців ці суб’єкти господарювання й громадяни понад 30,6 млн грн.

Перелік платників, якими станом на 25.10.18р. допущено заборгованість по земельному податку понад 3 міс.,
в сумах що перевищують 10,0 тис. грн. 

Назва
Сума, грн

ПРАТ "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД "ІНДУСТРІЯ"
624897,7

АТЗВ " ВТКФ "БУКОВИНКА"
417981,55

ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ДЕРЖАВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ СПИРТОВОЇ ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
97248,89

ДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ" "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"
5655408,9

ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ "СВЕМОН-ЗАХІД"
225121,98

ТДВ "ЧЕРНІВЦІОБЛПАЛИВО"
1814964,49

ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР "АЛЬБАТРОС"
25307,24

ТОВ "БТ РЯЗАНЬ"
571484,9

ПРАТ "ТУРКОМПЛЕКС "ЧЕРЕМОШ"
914634,05

КП "ЧЕРНІВЦІШЛЯХБУД"
62064,7

ВАТ "ЧЕРНІВЕЦЬКЕ АТП - 17755"
1698182,57

ДУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
92879,54

ПАТ "УКР/ІН/КОМ"
139531,15

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОСОБЛИВЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "РУТА"
179686,62

ЧМОЗ МО УКРАЇНИ
2264781,65

ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ЛЕГКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "ЧЕРНІВЦІЛЕГМАШ"
3116649,31

ПАТ "ЕНЕРГОБАНК"
1947581,29

ПРИВАТНА ФІРМА "ІНТЕРВАЛ"
317662,54

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД"
1124867,75

СП "БУКОВЕСТ"
570884,18

ТОВ "ЗАХІДНА АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ"
33038,44

АТ "ДЕЛЬТА БАНК"
6695,51

ТОВ "АКВА - СТАНДАРТ ЗАХІД"
30962,71

ТОВ "ЕСТЕЙТ СЕЛЛІНГ"
32680,38
ПРІЗВИЩЕ, ІМ"Я, ПО БАТЬКОВІ
Сума, грн 

МИРОНИК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
32877,99

МАЙДАНСЬКИЙ РОМАН ІЛЛІЧ
10430,42

МИРОНИК АЛІНА ВАСИЛІВНА
34595,8

 

Перелік платників, якими станом на 25.10.18р. допущено заборгованість по орендній платі за землю понад 3 міс.,
в сумах що перевищують 10,0 тис. грн.

Назва
Сума, грн.
АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"
266481,44
ПАТ " КБ "ХРЕЩАТИК"
203377,5
ПАТ "КБ "НАДРА"
996040,94
МПП "ІНПРОГРЕСС"
27327,77
ТОВ "ПЛАФЕНА" ЛТД
1297905
ПРАТ "АВІАКОМПАНІЯ "БУКОВИНА"
1287562,2
ПКПФ "БУК-ПОСТАЧ"
131695,82
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДІАНА"
143149,71
МПП "ЯНІС"
84566,65
ТОВ НВФ "СПЕЦТЕХСЕРВІС"
1055888,5
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУКОВИНА ПОЛІМЕР ЦЕНТР"
25585,92
ТОВ "АВІДІ"
28246,16
ТОВ "ДІАЛАР"
25045,96
ТОВ "БУДСЕРВІС-С"
750806,02
ПП "ЗСТМ"
31941,1
ТОВ "УКТ-2014"
552611,96
ЖБК "ЗОРЯНИЙ-5"
579544,29
ПРІЗВИЩЕ, ІМ"Я, ПО БАТЬКОВІ
Сума, грн 
НЕМЕЧЕК ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
17004,36
СТАВЧАНСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ СТЕПАНОВИЧ
14778,08
ЧЕРНИШЕВА ВАЛЕНТИНА ВЕНІАМІНІВНА
14008,46
ГІССА КОСТЯНТИН ОЛЕГОВИЧ
159781,24
ВИШНЯК ВАЛЕНТИН ЮРІЙОВИЧ
31295,03
АЛЕРГУШ ЛЮБОВ ДМИТРІВНА
110915,77
СОКОЛЮК ЮРІЙ ІЛЛІЧ
42501,75
БОДНАРАШЕК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
109853,88
МАЛЕШ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
196310,75
ГУБКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
20796,12
СОБКО СВІТЛАНА ТОДОРІВНА
58941,84
КОРЧЕВИЙ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ
345329,8

Щоб не накопичувати боргів перед громадою Чернівців, не відчути на собі дієвість заходів, спрямованих на їх погашення, та не втратити право користування земельною ділянкою, варто самостійно сплатити суму податкового боргу, а в подальшому перераховувати плату за землю своєчасно, – наголосив посадовець.

Сергій Миколайович розповів, що ДФС України оприлюднює поіменний список суб’єктів господарювання, які мають податковий борг. Детально зі списками податкових боржників можна ознайомитися за посиланням: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/296361.html.

Додаткову інформацію щодо податкового боргу можна отримати за тел.: 54-60-18.

Начальник Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області Сергій Лєснік

 

Платинова Буковина, Чернівці

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