Стрільцю з Піттсбурзької синагоги загрожує страта

- 29.10.2018 10:24
Стрільцю з Піттсбурзької синагоги загрожує страта

В синагозі міста Піттсбург, що в штаті Пенсильванія, у суботу, 27 жовтня, під час ранкової служби стрілець відкрив вогонь. Як стало відомо, в результаті даного інциденту загинуло 11 осіб, ще 6 постраждали, в тому числі - і 4 поліцейських.

Особу людини, що стріляла, встановили, та вже були висунуті звинувачення після проведення арешту.

Стрільцем вивився 46-річний чоловік на ім'я Роберт Бауерс. Як стало відомо, перед початком стрілянини, він вигукнув "Всі євреї мають померти". Також стало відомо, що у свій час Бауерс робив в соціальних ммережах батаго заяв антисемітського характеру, звинувачував президента Трампа у бездіяльності під час "зараження" США євреями.

За словами представників Антидемафаційної Ліги, даний напад є найбільш смертельним з усіх атак на єврейську громад в історії США.

Наразі ФБР проводить розслідування події, кваліфікуючи злочин як здійснений на грунті ненависті. Звинувачення Бауерсу у вбивстві складаються з 11 пунктів, також його звинувачують у скоєнні нападу ри обтяжуючих обставин, де міститься 6 пунктів, а також 13 пунктів звинувачення в погрозах етнічного характеру. Варто зазначити, що за деяки з цих звинувачень покаранням є смертельна кара.

Платинова Буковина

Ключові слова: розстріл євреїв в піттсбурзі, піттсбург стрілянина в синагозі

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