Названі найбільш та найменш небезпечні міста України

- 26.10.2018 17:12
Названі найбільш та найменш небезпечні міста України

Найбільш небезпечним містом України з кримінальної точки зору визнано Черкаси, про що повідомив заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

Черкаси стали найбільш кримінальним містом, хоча це і мирна місцевість, центральна частина України. Найбільш безпечгим на противагу Черкасам став прифронтовий Маріуполь. Аброськін зазначив, що для забезпечення порядку військові, поліція та самі місцеві жителі роблять усе необхідне. Міська рада виділила кошти на програми "Безпечне місто" та "Правопорядок".

У своєму дописі у Facebook Аброськін запитав керівництво Головного управління Нацполіції у Черкаській області, що місцева влада робить для покращення безпеки міста, чи діє там програма "Безпечне місто", та сам зазначив, що відповідь на це питання - негативна.

Найбільш проблемними с плані безпеки, як відзначав у лютому 2018 року очільник Національної поліції України Сергій Князєв, було визнано Дніпро, Харків, Запоріжжя та Одесу. Власне, найменший рівень злочинності фіксується в Луганській областях.

В квітні цього року в Черкаській області при спробі рейдерського захоплення сільгосппідприємства було затримано 50 рейдерів. В самихЧеркасах вже в травні в офісі громадської організації "Черкащани" відбулась стрілянина, в результаті якої загинув депутат місцевої ОДА Сергій Гура.

Платинова Буковина, Чернівці

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