Молодим мамам Чернівців почали видавати бебі-бокси при виписці- 26.10.2018 15:57
Пологові будинки Чернівців - №1 та №2 - отримали майже дві сотні пакунків малюка.
Вручення бебі-боксів від українського уряду розпочалося від сьогодні, 26 жовтня, в Клінічному пологовому будинку №2.
За словами головного лікаря пологового будинку №2 Альберта Куріцина, перші мами, які сьогодні виписуються, вже отримали свої пакунки малюка.
Як повідомив очільник управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради Ігор Незборецький, 100 пакунків малюка було передано в пологовий будинок №2, у вже п'ятеро породіль отримали їх при виписці. 95 пакунків малюка було передано до пологового будинку №1, і п'ять з них тако було передано молодим мамам.
Нагадаємо, що до цього молоді матусі отримували дитячі пакуночки із запізненням, після заповнення відповідної заяви.
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