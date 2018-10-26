



Молодим мамам Чернівців почали видавати бебі-бокси при виписці - 26.10.2018 15:57

Пологові будинки Чернівців - №1 та №2 - отримали майже дві сотні пакунків малюка.

Вручення бебі-боксів від українського уряду розпочалося від сьогодні, 26 жовтня, в Клінічному пологовому будинку №2.

За словами головного лікаря пологового будинку №2 Альберта Куріцина, перші мами, які сьогодні виписуються, вже отримали свої пакунки малюка.

Як повідомив очільник управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради Ігор Незборецький, 100 пакунків малюка було передано в пологовий будинок №2, у вже п'ятеро породіль отримали їх при виписці. 95 пакунків малюка було передано до пологового будинку №1, і п'ять з них тако було передано молодим мамам.

Нагадаємо, що до цього молоді матусі отримували дитячі пакуночки із запізненням, після заповнення відповідної заяви.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини