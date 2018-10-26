



Меркель прибуває в Україну 1 листопада - 26.10.2018 16:31

Канцлер Німеччини Ангела Меркель планує візит до України вже найближчим часом.

Як стало відомо, очільниця Федеративної республіки Німеччина Ангела Меркель прибуде до Києва для зустрічі з президентом України Петром Порошенком вже наступного тижня, 1 листопада.

Таку інформацію озвучила офіційний представник прес-секретаря німецького уряду Ульріке Деммер.



Під час зустрічі в Києві лідери німеччини та України обсудять двусторонні відносини між країнами. Окрім того, серед інши тем, які підніматимуть в переговорах Меркель та Порошенко - ситуація на Донбасі та хід реалізації Мінських домовленостей.

Платинова Буковина

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