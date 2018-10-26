Поліція Буковини налагоджує співпрацю з міжнародними партнерами

- 26.10.2018 15:08
Поліція Буковини налагоджує співпрацю з міжнародними партнерами

Делегація Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області відвідала з робочим візитом сусідню Румунію. Українські правоохоронці взяли участь у засіданні Південно-Східного правового центру (Southeast European Enforcement Center – SELEC), спостерігачем якого Україна є з 2012 року.

На запрошення керівництва Південно-Східного правового центру (SELEC) делегація обласного управління Нацполіції здійснила робочу поїздку до столиці Румунії – міста Бухарест. Поїздка відбулася в рамках розвитку міжнародного співробітництва між поліцейськими європейських країн.

В ході візиту українська делегація на чолі з Анатолієм Дмитрієвим зустрілася з Генеральним директором SELEC пані Снєжаною Малєєвою. Керівники буковинської поліції та міжнародного правового центру обговорили можливості розвитку співпраці між Україною та країнами Євросоюзу, участі буковинських правоохоронців в проектах центру.

Також представники обласного ГУНП взяли участь у 25-му засіданні правового центу SELEC та роботі його цільової групи з протидії торгівлі людьми та нелегальній міграції.

Під час робочої зустрічі її учасники обговорили шляхи запобігання окремим видам транскордонної злочинності, виявлення схем та організаторів незаконного переміщення людей в інші країни та їх повернення.

Поліцейські європейських країн поділилися набутим досвідом з протидії торгівлі людьми та нелегальній міграції і розповіли про найбільш резонансні справи цієї категорії злочинів.

Учасники зустрічі домовилися про подальший розвиток співробітництва та залучення українських поліцейських до роботи Південно-Східного правового центру SELEC.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: партнери буковинської поліції з-за кордону, поліція буковини

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