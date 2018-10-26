



Прикордонники та місцеві жителі влаштували стрілянину на Буковині - 26.10.2018 11:02

Між представниками державної прикордонної служби та громадянськими особами напередодні, 25 жовтня, в Чернівецькій області стався збойний конфлікт.

Поідомляється, що подія мала місце в Селятині Путильського району Чернівецької області, в місцевому ресторані. Спочатку між працівниками Держприкордонслужби та цивільними зав'язався конфлікт, який пізніше переріс у стрілянину.

В результаті з вогнепальними пораненнями до місцевої лікарні було госпіталізовано трьох постраждалих. Проте поки що не встановлено, хто саме - прикордонники чи цивільні - отримав поранення.

Поки що ані поліція, ані Державна прикордонна служба Чернівецької області не надали офіційних коментарів стосовно даної події. Подробиці очікуються згодом - слідкуйте за оновленнями на нашому сайті.

Платинова Буковина, Чернівці

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