Помер відомий радянський актор Микола Караченцов

- 26.10.2018 10:10
Помер відомий радянський актор Микола Караченцов

Актор театру та кіно Микола Караченцов помер вранці 26 жовтня у Москві. Смерть настала внаслідок тривалої боротьби з онкологією - у артиста було діагностовано рак легенів. Караченцов помер за день до свого дня народження - 27 жовтня йому мало б виповнитись 75 років.

Інформацію про смерть актора повідомив його син Андрій Караченцов. Поки що інші подробиці невідомі.

Відзначається, що рік тому у артиста виявили рак легені. Спочатку медики намагались вилікувати запалення, однак, повторник огляд показав наявність онкологічного захворювання.

Раніше Микола Караченцов потрапляв у серйозні дорожні аварії, які також сильно сказались на його здоров'ї. У 2005 році він дізнався про смерть тещі те вирішив одразу поїхати додому, оскльки тоді він знаходився на заміській дачі. Кермуючи, актор не впорався із керуванням. Як наслідок - важка черепно-мозкова травма, термінова трепанація черепу та операція на мозку, після якої артист перебував у комі протягом 26 днів.

Це поклало кінець акторській кар'єрі, адже Караченцов загалом погано реагував на оточення, майже не міг говорити через параліч. Відновлення організму було вкрай овгим і важким, і певний результат дало лікування в Ізраїлі, після якого актор зміг відновити мову та навіть знявся в епізодичній ролі в жовтні 2013 року.

В лютому 2017 рок, майже в той самий день, коли сталась попередня аварія, Караченцов знову потрапив у ДТП, цього разу вже дорогою на дачу. За кермом знаходилась дружина артиста Людмила Поргіна. Після аварії актора було госпіталізовано зі струсом мозку, однак, лікарі відзначли, що він неодмінно видужає.

Микола Караченцов відомий ролями в таких фільмах, як "Собака на сіні", "Пригоди Електроніка", "Батальони просять вогню", "Людина з бульвару Капуцинів", виконанням головної ролі в серіалі "Досьє детектива Дубровського" та багатьох інших.

Платинова Буковина

Ключові слова: помер микола караченцов, караченцов помер

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Телефонні шахраї видурюють у буковинців гроші за схемою про родичів у лікарні
- 26.10.2018 17:38
Названі найбільш та найменш небезпечні міста України
- 26.10.2018 17:12
Меркель прибуває в Україну 1 листопада Канцлер Німеччини Ангела Меркель планує візит до України вже найближчим часом.
- 26.10.2018 16:31
Молодим мамам Чернівців почали видавати бебі-бокси при виписці Пологові будинки Чернівців - №1 та №2 - отримали майже дві сотні пакунків малюка.
- 26.10.2018 15:57
Яким регіонам загрожує аномальна посуха За словами метеоролога з університету Оклахоми Елінор Мартін, найближчим часом очікується погіршення ситуації з опадами, які стають все більш затяжними
- 26.10.2018 15:31
Поліція Буковини налагоджує співпрацю з міжнародними партнерами Делегація Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області відвідала з робочим візитом сусідню Румунію
- 26.10.2018 15:08
Як полегшити самопочуття при переході на зимовий час Перехід на сезонний час - на зимовий або літній - в будь-якому разі позначається на самопочутті, оскільки є стресовим для організму
- 26.10.2018 14:45
На Сторожинеччині буковинець наклав на себе руки 29-річний житель Чернівецької області наклав на себе руки, про що повідомляють жителі Сторожинеччини.
- 26.10.2018 14:23
В Індії юристи навчатимуться за книжками про Гарі Потера Книжки про пригоди Гарі Потера стануть предметом для вивчення права для студентів
- 26.10.2018 11:41
Прикордонники та місцеві жителі влаштували стрілянину на Буковині Між представниками державної прикордонної служби та громадянськими особами напередодні, 25 жовтня, в Чернівецькій області стався збойний конфлікт.
- 26.10.2018 11:02

Всі новини