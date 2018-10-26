



Помер відомий радянський актор Микола Караченцов - 26.10.2018 10:10

Актор театру та кіно Микола Караченцов помер вранці 26 жовтня у Москві. Смерть настала внаслідок тривалої боротьби з онкологією - у артиста було діагностовано рак легенів. Караченцов помер за день до свого дня народження - 27 жовтня йому мало б виповнитись 75 років.

Інформацію про смерть актора повідомив його син Андрій Караченцов. Поки що інші подробиці невідомі.

Відзначається, що рік тому у артиста виявили рак легені. Спочатку медики намагались вилікувати запалення, однак, повторник огляд показав наявність онкологічного захворювання.

Раніше Микола Караченцов потрапляв у серйозні дорожні аварії, які також сильно сказались на його здоров'ї. У 2005 році він дізнався про смерть тещі те вирішив одразу поїхати додому, оскльки тоді він знаходився на заміській дачі. Кермуючи, актор не впорався із керуванням. Як наслідок - важка черепно-мозкова травма, термінова трепанація черепу та операція на мозку, після якої артист перебував у комі протягом 26 днів.

Це поклало кінець акторській кар'єрі, адже Караченцов загалом погано реагував на оточення, майже не міг говорити через параліч. Відновлення організму було вкрай овгим і важким, і певний результат дало лікування в Ізраїлі, після якого актор зміг відновити мову та навіть знявся в епізодичній ролі в жовтні 2013 року.

В лютому 2017 рок, майже в той самий день, коли сталась попередня аварія, Караченцов знову потрапив у ДТП, цього разу вже дорогою на дачу. За кермом знаходилась дружина артиста Людмила Поргіна. Після аварії актора було госпіталізовано зі струсом мозку, однак, лікарі відзначли, що він неодмінно видужає.

Микола Караченцов відомий ролями в таких фільмах, як "Собака на сіні", "Пригоди Електроніка", "Батальони просять вогню", "Людина з бульвару Капуцинів", виконанням головної ролі в серіалі "Досьє детектива Дубровського" та багатьох інших.

Платинова Буковина

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