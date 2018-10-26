Нардеп Мусій в прямому ефірі побився з громадським діячем- 26.10.2018 10:04
Колишній міністр охорони здоров'я та нині- позафракційний депутат Верховної Ради Олег Мусій в прямому ефірі одного з українських телеканалів вступив у конфлікт з головою громадської організації "Пацієнти України" Дмитром Шерембеєм, що переріс у бійку.
Нижче пропонуємо переглянути відео бійки.
Після того, як опоненти обсудили роботу Мусія на чолі МОЗ України, розпочалась суперечка, в ході якої Шерембей звинуватив Мусія у корупції. У відповідь на це нардеп назвав співрозмовника класичним маніпулятором та брехуном.
На такий закид Шерембей вилив Мусію в обличчя воду, після чого розпочаласбь бійка. Народний депутат подряпав свому опонентові шиї. Вже після того, як бійка закінчилась, Шерембей приніс вибачення глядачам, проте додав, що образи з боку Мусія терпіти не має наміру.
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