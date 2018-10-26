Поліція влаштувала квест для студентів чернівецького ліцею

- 26.10.2018 09:49
Поліція влаштувала квест для студентів чернівецького ліцею

Квест під назвою "Твій друг - безпечний рух" було організовано патрульними поліцейськими Чернівців для студентської молоді. В заході взяли участь студенти Чернівецького професійного будівельного ліцею.

Інаорфмацію про захід повідомили в прес-службі патрульної поліції області.

Студентам перш за все необхідно було об'єднатись у команди, після чого на них чекали різні цікаві завданя. Квест виконувався не лиже з розважальними цілями, але й з ціллю вивчення правил дорожнього руху. До прикладу, в рамках творчого завдання учасникам необхідно було вигадати власний дорожний знак, який треба було намалювати та гарно презентувати.

Всі учасники квесту про безпеку дорожнього руху отримали подарунки на пам'ять, грамоти та солодкі призи. За словами начальника Управління Патрульгної поліції в Чернівецькій області Артура Шкроба, студенти також можуть відвідати управляння з екскурсією, аби краще зрозуміти, як працюють патрульні, та в чому власне полягають їх задачі.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: поліція чернівці, патрульна поліція буковини

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Телефонні шахраї видурюють у буковинців гроші за схемою про родичів у лікарні
- 26.10.2018 17:38
Названі найбільш та найменш небезпечні міста України
- 26.10.2018 17:12
Меркель прибуває в Україну 1 листопада Канцлер Німеччини Ангела Меркель планує візит до України вже найближчим часом.
- 26.10.2018 16:31
Молодим мамам Чернівців почали видавати бебі-бокси при виписці Пологові будинки Чернівців - №1 та №2 - отримали майже дві сотні пакунків малюка.
- 26.10.2018 15:57
Яким регіонам загрожує аномальна посуха За словами метеоролога з університету Оклахоми Елінор Мартін, найближчим часом очікується погіршення ситуації з опадами, які стають все більш затяжними
- 26.10.2018 15:31
Поліція Буковини налагоджує співпрацю з міжнародними партнерами Делегація Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області відвідала з робочим візитом сусідню Румунію
- 26.10.2018 15:08
Як полегшити самопочуття при переході на зимовий час Перехід на сезонний час - на зимовий або літній - в будь-якому разі позначається на самопочутті, оскільки є стресовим для організму
- 26.10.2018 14:45
На Сторожинеччині буковинець наклав на себе руки 29-річний житель Чернівецької області наклав на себе руки, про що повідомляють жителі Сторожинеччини.
- 26.10.2018 14:23
В Індії юристи навчатимуться за книжками про Гарі Потера Книжки про пригоди Гарі Потера стануть предметом для вивчення права для студентів
- 26.10.2018 11:41
Прикордонники та місцеві жителі влаштували стрілянину на Буковині Між представниками державної прикордонної служби та громадянськими особами напередодні, 25 жовтня, в Чернівецькій області стався збойний конфлікт.
- 26.10.2018 11:02

Всі новини