



Поліція влаштувала квест для студентів чернівецького ліцею - 26.10.2018 09:49

Квест під назвою "Твій друг - безпечний рух" було організовано патрульними поліцейськими Чернівців для студентської молоді. В заході взяли участь студенти Чернівецького професійного будівельного ліцею.

Інаорфмацію про захід повідомили в прес-службі патрульної поліції області.

Студентам перш за все необхідно було об'єднатись у команди, після чого на них чекали різні цікаві завданя. Квест виконувався не лиже з розважальними цілями, але й з ціллю вивчення правил дорожнього руху. До прикладу, в рамках творчого завдання учасникам необхідно було вигадати власний дорожний знак, який треба було намалювати та гарно презентувати.

Всі учасники квесту про безпеку дорожнього руху отримали подарунки на пам'ять, грамоти та солодкі призи. За словами начальника Управління Патрульгної поліції в Чернівецькій області Артура Шкроба, студенти також можуть відвідати управляння з екскурсією, аби краще зрозуміти, як працюють патрульні, та в чому власне полягають їх задачі.

Платинова Буковина, Чернівці

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