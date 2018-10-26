На Буковині за рік зареєстровано 469 одиниць касової техніки

- 26.10.2018 09:43
На Буковині за рік зареєстровано 469 одиниць касової техніки

Як розповіла начальник управління обслуговування платників Чернівецької ОДПІ Оксана Дьоміна, на обліку в Чернівецькій ОДПІ станом на 01.10.2018р. перебуває 2452 реєстратора розрахункових операцій, в т.ч. 2184 працюють у Чернівцях, а 268 – на Глибоччині. Цього року в центрі обслуговування платників Чернівецької ОДПІ суб’єкти господарювання зареєстрували 469 реєстраторів розрахункових операцій.

В інспекції нагадують, що Державною фіскальною службою запроваджено електронний сервіс, за допомогою якого громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість отримати інформацію, чи зареєстрований конкретний реєстратор розрахункових операцій (РРО) в органах ДФС.

Будь-який громадянин, придбавши товар в магазині, за отриманим фіскальним чеком може перевірити чи зареєстрований в органах ДФС касовий апарат, на якому продавцем товарів або послуг був роздрукований цей фіскальний чек.

ДФС України розпочато реалізацію пілотного проекту щодо застосування інноваційної електронної системи e-Receipt (електронний чек) для реєстрації розрахункових операцій.

Мова йде про запровадження альтернативи касовим апаратам – замість традиційних РРО представники бізнес спільноти зможуть використати мобільні телефони, планшети, ноутбуки та інші засоби комунікації.

Бізнес очікують зміни щодо РРО, які дозволять спростити та здешевити процес, а також покращити умови ведення господарської діяльності.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

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