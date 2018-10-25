



Український детектив покажуть в Чернівцях безкоштовно - 25.10.2018 16:28

Художній фільм-детектив "Позивний "Бандерас" українського виробництва покажуть безкоштовно в одному з чернівецьких кінотеатрів.

Усіх бажаючих переглянути стрічку запрошують до кіноклубу RED за адресою вул. Кобилянської, 36. Показ відбудеться у п'ятницю, 26 жовтня, о 17:00. Спонсором перегляду виступила Буковинська кінокомісія, і заначається, що кількість місць - обмежена, тому підьвердити своє бажання переглянути фільм просять до 12:00 26 жовтня, відправивши повідомлення у facebook на сторінку кінотеатру RED.

Режисером даної стрічки є Заза Буадзе сценарій створили Сергій Дзюба та Артемій Кірсанов. В основу сценарію лягли розповід бійців антитерористичної операції на Донбасі та щоденники бійця Національної гвардії Сергія Башкова з позивним "Індіанець".

Фільм показує історію капітана Антона Саєнка, що і має позивний "Бандерас", який разом з групою розвідників в АТО восени 2014 року намагається запобігти діям диверсантів та знешкодити російського підривника Ходока. Події відбуваються неподалік від рідного села "Бандераса", що робить бойове завдання ще більш складним.

Платинова Буковина, Чернівці

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