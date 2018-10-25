Український детектив покажуть в Чернівцях безкоштовно

- 25.10.2018 16:28
Український детектив покажуть в Чернівцях безкоштовно

Художній фільм-детектив "Позивний "Бандерас" українського виробництва покажуть безкоштовно в одному з чернівецьких кінотеатрів.

Усіх бажаючих переглянути стрічку запрошують до кіноклубу RED за адресою вул. Кобилянської, 36. Показ відбудеться у п'ятницю, 26 жовтня, о 17:00. Спонсором перегляду виступила Буковинська кінокомісія, і заначається, що кількість місць - обмежена, тому підьвердити своє бажання переглянути фільм просять до 12:00 26 жовтня, відправивши повідомлення у facebook на сторінку кінотеатру RED. 

Режисером даної стрічки є Заза Буадзе сценарій створили Сергій Дзюба та Артемій Кірсанов. В основу сценарію лягли розповід бійців антитерористичної операції на Донбасі та щоденники бійця Національної гвардії Сергія Башкова з позивним "Індіанець".

Фільм показує історію капітана Антона Саєнка, що і має позивний "Бандерас", який разом з групою розвідників в АТО восени 2014 року намагається запобігти діям диверсантів та знешкодити російського підривника Ходока. Події відбуваються неподалік від рідного села "Бандераса", що робить бойове завдання ще більш складним.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: позивний бандерас чернівці, позивний бандерас у кіно

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Європарламент пропонує санкції проти РФ за дії в Азові 25 жовтня цього року в Європейському парламенті було ухвалено резолюцію стосовно порушення міжнародного права Росією в Азовському морі.
- 25.10.2018 16:18
Наскільки подорожчає газ з 1 листопада Вартість природного газу для населення вже з 1 листопада буде збільшена та складатиме 8550 гривень
- 25.10.2018 16:06
Олег Сенцов отримає премію Сахарова Український режисер Олег Сенцов, який незаконно утримується в російській колонії, був нагороджений
- 25.10.2018 15:16
Стівен Кінг продав студентам за 1 долар права на екранізацію свого твору Всесвітньо відомий король жахів - письменник Стівен Кінг - оцінив права на екранізацію власної розповіді "Велотренажер"
- 25.10.2018 14:24
На Буковині знову очікується період потепління Вже з п'ятниці, 26 жовтня, характер погоди на Буковині зміниться, причому, у позитивний бік
- 25.10.2018 13:31
Вихідні в Україні в грудні 2018 1 офіційних свят та вихідних буде у українців в останній місяць 2018 року.
- 25.10.2018 12:40
Магнітні бурі на листопад 2018 В листопаді 2018 року геомагнітна обстановка Землі буде дещо збудженою
- 25.10.2018 12:25
Збірна України - на 27 місці в рейтингу ФІФА У оновленому рейтингу ФІФА (Міжнародної федерації футбольних асоціацій) збірна України покращила свої позиції
- 25.10.2018 12:18
Родина буковинців загубила в лісі 2-річного сина Дитина загубилася в лісі, під час збирання грибів з батьками.
- 25.10.2018 11:52
Садовий та Вакарчук можуть об'єднатись на виборах Мер Львова Андрій Садовий, який балотуватиметься на президентські вибори 2019, має намір об'єднатись із Святославом Вакарчуком.
- 25.10.2018 11:06

Всі новини