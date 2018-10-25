



Стівен Кінг продав студентам за 1 долар права на екранізацію свого твору - 25.10.2018 14:24

Всесвітньо відомий король жахів - письменник Стівен Кінг - оцінив права на екранізацію власної розповіді "Велотренажер" усього в один долар США. Можливість зняти фільм на основі твору Кінга дісталась підліткам з Уельсу - студентам Blaenau Gwent Film Academy.

Протягом наступних декількох місяців підлітки мають створити сценарій, і вже до Різдва (25 грудня) розпочати зйомки.

Прибуток з прокату майбутньої картини хлопці не зхможуть отримати, однак, вони зможуть зарекомендувати себе у світі кіно, оскільки мають можливість демонструвати свою стрічку на кінофестивалях. Допомогу в роботі над картиною студентам надаватиме уельська компанія Green Valley Film Productions. За словами представника компанії Кевіна Філіпса, відповідь про права на екранізацію від Стівена Кінга надійшла протягом 24 годин. Було отримано всю необхідну інформацію про умов отримання прав. За пару днів буде підписаний контракт, і оплату в розмірі 1 долара буде перераховано до США.

Власне, Кінг сам створив проект під назвою "Доларовий малюк", який передбачає придбання прав на екранізацію одного з його розповідей за 1 долар. Таку можливість він надає студентам.

Що стосується оповідання "Велотренажер", то у ньому йдеться про художника, який планує знизити рівень холестерину, задля чого займається у підвалі свого будинку на велотренажені. Аби урізноманітнити свої заняття, він скуповує карти, де позначає, скільки шляху він щодня нібито подолав з Нью-ЙОрка до міста Херкимер. З часом чоловікові починає здаватись, що під час його уявних подорожей за ним нібито хтось стежить.

Платинова Буковина

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