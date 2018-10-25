На Буковині знову очікується період потепління

- 25.10.2018 13:31
На Буковині знову очікується період потепління

Вже з п'ятниці, 26 жовтня, характер погоди на Буковині зміниться, причому, у позитивний бік, особливо на фоні різкого похолодання з сильним вітром та снігом. Відзначимо, що похолодання цього тижня було викликане вторгненням маси холодного арктичного повітря у зв'язку з рприходом циклону. 

Як відзначає керівник Чернівецького гідрометцентру Тетяна Негадайлова, вже найближчим часов на Буковині запанує другий період короткочасного потепління - так зване "дідове" літо, оскільки бабине вже пройшло.

Протягом вихідних - 27 та 28 жовтня - погода буде найтеплішою за цей період. Можливе потепління до +20 градусів за Цельсієм.

За словами Негадайлової, в кінці жовтня 2013 року спостерігалась подібна погода з кількома температурними максимумами. Максимально тепло 27 жовтня було цього року, і температура склала 22,8 градусів тепла. 28 жовтня 2013 року найбільша зареєстрована температура склала 21,4 градуси вище нуля. Причьому, найближчими вихідними температура повітря обіцяє бути близькою до цих показників.

Наступний тиждень - кінець жовтня-початок листопаду - також відзначиться теплою погодою, хоча, не настільки теплою, як за вихідні 27-28 жовтня.

 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: друге бабине літо чернівці, погода кінець жовтня 2018

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