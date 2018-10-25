Вихідні в Україні в грудні 2018- 25.10.2018 12:40
11 офіційних свят та вихідних буде у українців в останній місяць 2018 року.
Окрімт ого, також у грудні передбачається переніс робочих днів, через що, згідно розпорядження Кабінету міністрів України, енобхідно буде відпрацювати дві суботи.
Переніс робочих днів на 2018 рік був затверджений ще 11 січня цього року Кабміном. Щодо робочих днів у грудні, то замість понеділка 24 грудня, для об'єднання свята католицького Різдва із попередніми вихідними було вирішено відпрацювати у суботу, 22 грудня. Окрім того, на роботу пропонують вийти також 29 грудня, відпрацювавши понеділок 31 грудня.
Таким чином, в грудні 2018 року усього нараховується 11 вихідних днів - разом зі святковими, а це - 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 25, 30 та 31 грудня.
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