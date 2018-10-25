



Садовий та Вакарчук можуть об'єднатись на виборах - 25.10.2018 11:06

Мер Львова Андрій Садовий, який балотуватиметься на президентські вибори 2019, має намір об'єднатись із Святославом Вакарчуком.

Самопоміч веде спілкування із фронтменом рок-гурту, проте перспективи об'єднання поки що не є зрозумілими, оскільки Вакарчук офіційно ще не заявив про намір брати участь у виборах. проте, якщо навіть він подасть свою кандидатуру, характер об'єднання також є досить туманним.

Наразі джерела повідомляють, що Садовий та Вакарчук розглядають два варіанти, за якими вони могли би об'єднатись та піти на вибори. Так, за першим сценарієм упрезиденти балотується Садовий, якомувиражає публічну підтримку Вакарчук. Згідно другого розвитку подій, балотуватись має Вакарчук, на користь якого Садовий знме з участі свою кандидатуру.

Незважаючи на таку інформацію, представники Святослава Вакарчука називають будь-яку подібну інформацію слухами, та відмовляються надавати коментарі.

Платинова Буковина

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