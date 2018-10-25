



Потрійна ДТП з маршруткою в Чернівцях 25 10 2018 - 25.10.2018 10:41

На вулиці Південно-Кільцевій в Чернівцях вранці четверга, 25 жовтня, сталась потрійна аварія. Подробиці повідомили представники патрульної поліції.

Як стало відомо, на місцеву автозаправку повертав водій авто Форд Фокус. В цей момент в нього врізалась автівка марки Ауді, водій якої не дотимався безпечної дистанції. В результаті Форд вилетів на смугу зустрічного руху, де і сталося зіткнення з маршруткою №2.

Всі три транспортні засоби отримали в результаті аварії механічні пошкодження.

Постраждалих серед водіїв чи пасажирів автомобілей немає.

Платинова Буковина, Чернівці

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