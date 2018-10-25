Через негоду в Україні без світла 146 населених пунктів

- 25.10.2018 10:35
Через негоду в Україні без світла 146 населених пунктів

Через різке погіршення погодних умов на території України у 146 населених пунктах 9 областей сталось аварійне відключення світла.

Про знеструмлення повідомили в прес-службі Державновної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, через сильні пориви вітру та дощі в ряді областей Україні відбулось спрацювання систем захисту ліній електропередач, що призвело до відключенння світла у 146 населених пунктах. У Вінницькій області було відключено від електропостачання 60 населених пунктів, 29 - у Львівській області, 18 населених пунктів - на Тернопільщині, 14 населених пунктів лишились без світла в Чернівецькій області, 7 - в Івано-Франковській області, 6 - у Луганській, 5 - на Закарпатті, 4 та 3 населених пункти - відповідно у Донецькій та Волинській областях.

Бригади обленерго вже направлені на місця та працюють над відновленням електропостачання.

 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: обриви ліній електропередач, знеструмлення через погоду україна

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