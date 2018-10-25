



В Рукшині - спалах захворюваності на кір - 25.10.2018 09:34

На Буковині в селі Рукши було зафіксовано спалах захворювання на кір. Захворіли усьго 45 дітей та доросла вагітна жінка - вчитаелька місцевої школи.

Як повідомляється, на стаціонарному лікуванні в лікарні перебуває 8 дітей, стан яких оцінюється як середньої важкості. Переважна більшість захворілих лікується вдома.

За словами заступника головного лікаря Хотинської центральної районної лікарні Алли Яковенко, серед пацієнтів - діти як з першого, так і з 11 класу. В них спостерігаються такі симптоми, як головний біль, лихоманка, загальна слабкість, блювота та ознаки кон'юктивіту. Більшість пацієнтів не були щеплені від кору.

В Рукшинський школі ще у вересні було зафіксовано перший випадок захворювання на кір, проте, незважаючи на зростаючу кількість хворих, на карантин школу закрили лише зараз, причому, як пояснили - через ГРВІ,

Як відзначив директор Рукшинської школи Сергій Шишковський, першим з захворілих був першокласник, який перебував у гостях в Путильському районі Чернівецької області, де і мав місце спалах кору.

Платинова Буковина, Чернівці

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