



Під час відпрацювання на Хотинщині відкрито два кримінальні провадження - 25.10.2018 09:08

Посилені оперативно-профілактичні заходи поліція проводить для зниження рівня злочинності та покращення безпекової ситуації на території району. Упродовж першої доби правоохоронці відпрацювали шість населених пунктів і відвідали майже 400 помешкань буковинців.

Спілкуючись з місцевим населенням, поліцейські вручають людям візитівкі дільничних офіцерів поліції та пам’ятки «Як не стати жертвою вуличних злочинів». Таке спілкування допомагає попередити можливі кримінальні правопорушення, а також викрити й задокументувати ті злочини, про які раніше люди не повідомляли поліцію.

Також правоохоронці перевірили три десятки осіб, котрі перебувають на обліку в органах внутрішніх справ. Це і раніше судимі громадяни, і засуджені без позбавлення волі, і домашні кривдники тощо. Працівники поліції приділяють увагу й тим жителям Хотинщини, котрі ведуть аморальний спосіб життя та зловживають спиртним. З ними проводять профілактично-роз’яснювальні бесіди.

Превентивну роботу серед жителів району здійснюють і поліцейські ювенальної превенції. Інспектори навідуються до сімей, які опинилися в скрутних життєвих умовах, а в навчальних закладах проводять так званий «Урок з поліцейським», під час якого обговорюють зі школярами актуальні для них питання.

Під час відпрацювання Хотинщини поліціянти також перевіряють, чи дотримуються чинного законодавства власники зброї. Протягом 23-го жовтня перевірено майже півсотні таких осіб і виявлено два порушення строків перереєстрації зброї. В результаті проведеної профілактичної роботи щодо місячника добровільної здачі зброї, працівники Хотинського відділу поліції зареєстрували звернення 59-річного жителя райцентру, котрий виявив бажання здати мисливську гладкоствольну зброю.

Крім цього, правоохоронці навідуються до місцевих крамниць і торговельно-розважальних закладів. Їх власникам нагадують про необхідність дотримання публічного порядку, встановленого режиму роботи, правил торгівлі алкогольними й тютюновими виробами тощо.

Відпрацьовуючи територію Хотинського району, 23-го жовтня працівники поліції викрили два кримінальних правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів. Зокрема, в аптеках сіл Клішківці і Зарожани задокументували випадки понаднормового відпуску комбінованих лікарських засобів із вмістом наркотичних речовин. За обома фактами розпочато кримінальні провадження.

Буковинські правоохоронці продовжують відпрацювання Хотинського району, яке триватиме до кінця тижня.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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