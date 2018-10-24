



Австрія продовжить судити Фірташа - 24.10.2018 16:09

Згідно з рішенням суду Європейського Союзу, розгляд справи українського олігарха Дмитра Фірташа буде продовжений Верховним судом Австрії.

Відзначимо, що екстрадицію Фірташа австрійський суд в кінці 2017 року відтермінував до тих пір, поки суд ЄС не прийме рішення стосовно здійснення правосуддя по відношенню до олігарха. Справа стосувалась того, чи можуть судити Фірташа в Австрії, якщо стосовно нього провадження відкривали у Швейцарії. За висновком суду ЄС, Фірташа дозволили судити в Австрії, оскільки законам Євросоюзу це не суперечить.

Отже, слухання справ Верховний суд Австрії не зобов'язаний, і австрійські органи можуть надалі продовжувати дії, пов'язані із злочинами, що були здійснені у Швейцарії та з якими пов'язують Дмитра Фірташа. Після цього можлива ініціація процесу екстрадиції олігарха до США.



Зазначимо, що австрійський суд надав дозвіл для екстрадиції Дмитра Фірташа до США 21 лютого. Америка три роки вимагала видачі українця, оскільки США звинувачують його у хабарництві загальоною сумою у 18,5 мільйона доларів для отримання дозволу на видобуток в Індії титану. У Фірташа було виявлено понад сто офшорних компаній. За дані злочини українському бізнесмену загрожує поканання у вигляді конфіскаці ї усіх активів та до 50 років тюремного ув'язнення.

Відзначається, що Іспанія також видала ордер на арешт олігарха. В цій країні Фірташ підозрюється у відмиванні коштів, а також в участі в організованному злочинному угрупуванні. Проте в екстрадиції Фірташа до Іспанії Австрійський апеляційний суд остаточно відмовив.

Платинова Буковина

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