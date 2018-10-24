В міськраді відсторонено головну архітекторку Чернівців

- 24.10.2018 14:51
В міськраді відсторонено головну архітекторку Чернівців

На період службового розслідування головного архітектора Чернівців Наталію Хілько було відсторонено від виконання службових обов'язків. Рішення про відсторонення було прийняте секретарем Чернівецької міської ради Василем Проданом, що виконує наразі обов'язки міського голови.

Реакцію на відсторонення Наталія Хілько опублікувала на своїй сторінці у Facebook, додавши до допису фрагмент рішення про відсторонення.

Доречі, напередодні стало відомо, що Наталія Хілько відмовилась писати заяву про звільнення, що їй запропонував зробити Продан, хоча влітку ще планувала звільнитись через тиск.

Відзначимо, що раніше Василь Продан відзначав про наявніть безлічі питань до роботи голови Чернівціводоканалу. 23 жовтня начальника водоканалу Анатолія Чабана було звільнено.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: наталія хілько, архітектор чернівців, міська рада чернівці

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