Як в Чернівцях святкуватимуть 100-річчя Буковинського віча

- 24.10.2018 13:28
Як в Чернівцях святкуватимуть 100-річчя Буковинського віча

В Чернівцях до святкування 100-ї річниці Буковинського віча на початку листопада відбудеться низка святкових заходів.

Відзначимо, що Буковинське віче стало переламним моментом у боротьбі буковинців та всіх українців за країну протягом Української революції, що відбувалась у 1917-1921 роках. Святкові заходи до річниці були озвучені організаційним комітетом Чернівецької обласної державної адміністрації.

Міжнародна конференція до 100-річчя Буковинського народного віча відбудеться у Чернівецькому національному університеті імені Ю.Федьковича 1 та 2 листопда. Місце провдення - факультет історії, політології та міжнародних відносин.

До Буковинського віча в Чернівецькому онкодиспансері 1 листопада до свята презентують медичне обладнання.

Більш детально з іншими заходами до святкування 100-річчя Буковинського віча в Чернівцях можна ознайомитись в таблиці нижче.

2 листопада

8.30
Покладання квітів до могил представників Української Національної ради від Буковини
Історико-культурний заповідник  «Кладовище по вул. Зеленій» 
9.00
Покладання до пам’ятника Героям Буковинського куреня 
Вул. Руська
10.30 
Покладання квітів до могили О.Поповича
м. Заліщики Тернопільської області
12.30
Презентація інсталяції, погашення марки
Фойє ОДА
3 листопада
Час
Назва заходу
 Місце проведення 
09.30-11.00
Форум інтелігенції та громад Буковини «100- річчя Буковинського народного віча: в одній великій Україні» 
Мармурова зала Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича 
11.00-11.30 
Урочиста хода учасників форуму
Вул. Університетська – Театральна площа
11.30-11.45
Покладання квітів до пам’ятних дошок учасникам Буковинського віча 3 листопада 1918 року 
Театральна площа 
11.45- 12.15
Молебень за  процвітання Буковини, мир і єдність в Україні 
Театральна площа
12.30- 14.30
Урочистості з нагоди 100-ррічя Буковинського народного віча
Облмуздрамтеатр ім. О.Кобиляської 
15.00-18.00
Молодіжна програма
Соборна площа

 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: буковинське віче 100 років

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