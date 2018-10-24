Як в Чернівцях святкуватимуть 100-річчя Буковинського віча- 24.10.2018 13:28
В Чернівцях до святкування 100-ї річниці Буковинського віча на початку листопада відбудеться низка святкових заходів.
Відзначимо, що Буковинське віче стало переламним моментом у боротьбі буковинців та всіх українців за країну протягом Української революції, що відбувалась у 1917-1921 роках. Святкові заходи до річниці були озвучені організаційним комітетом Чернівецької обласної державної адміністрації.
Міжнародна конференція до 100-річчя Буковинського народного віча відбудеться у Чернівецькому національному університеті імені Ю.Федьковича 1 та 2 листопда. Місце провдення - факультет історії, політології та міжнародних відносин.
До Буковинського віча в Чернівецькому онкодиспансері 1 листопада до свята презентують медичне обладнання.
Більш детально з іншими заходами до святкування 100-річчя Буковинського віча в Чернівцях можна ознайомитись в таблиці нижче.
2 листопада
|
8.30
|
Покладання квітів до могил представників Української Національної ради від Буковини
|
Історико-культурний заповідник «Кладовище по вул. Зеленій»
|
9.00
|
Покладання до пам’ятника Героям Буковинського куреня
|
Вул. Руська
|
10.30
|
Покладання квітів до могили О.Поповича
|
м. Заліщики Тернопільської області
|
12.30
|
Презентація інсталяції, погашення марки
|
Фойє ОДА
|
Час
|
Назва заходу
|
Місце проведення
|
09.30-11.00
|
Форум інтелігенції та громад Буковини «100- річчя Буковинського народного віча: в одній великій Україні»
|
Мармурова зала Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича
|
11.00-11.30
|
Урочиста хода учасників форуму
|
Вул. Університетська – Театральна площа
|
11.30-11.45
|
Покладання квітів до пам’ятних дошок учасникам Буковинського віча 3 листопада 1918 року
|
Театральна площа
|
11.45- 12.15
|
Молебень за процвітання Буковини, мир і єдність в Україні
|
Театральна площа
|
12.30- 14.30
|
Урочистості з нагоди 100-ррічя Буковинського народного віча
|
Облмуздрамтеатр ім. О.Кобиляської
|
15.00-18.00
|
Молодіжна програма
|
Соборна площа
Коментарі (0)
Другие новости:
- 24.10.2018 16:52
- 24.10.2018 16:25
- 24.10.2018 16:09
- 24.10.2018 14:51
- 24.10.2018 14:12
- 24.10.2018 14:05
- 24.10.2018 12:14
- 24.10.2018 11:20
- 24.10.2018 11:12
- 24.10.2018 10:56