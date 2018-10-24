Адреси підвозу води в Чернівцях 24 10 2018

- 24.10.2018 12:14
Адреси підвозу води в Чернівцях 24 10 2018

В Чернівцях у зв'язку з аварією на водогоні 24 жовтня буде відсутнє водопостачання. Детальніше про це і про адреси, де не буде води, читайте в нашій публікації.

Через відсутність води чернівчан мають забезпечити питною водою - підвіз води автоцистерною буде відбуватись за наступними адресами:

вулиця Щербанюка, 43-45; вулиця Достоєвського, 2; проспект Незалежності, 88 (поблизу гімназії №7); вулиця Руська, 219 (поряд із магазином Норма), вулиця Руська, 267 (біля кафе Водограй), вулиця Руська, 281Б (біля магазину Форум); бульвар Героїв Крут (біля бювету); Соборна площа, 10 (поряд із КЖРЕП №6).

Підвіз води здійснюватиметься в проміжку часу між 12:00 та 18:00. Про необхіднісьь додаткового підвозу води телефонувати за номером (0372) 54-73-54.

Про організацію підвозу води та графіку на 25 жовтня буде оголошено додатково.

 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: підвіз води автоцистернами, нема води чернівці

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