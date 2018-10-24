В Карпатах 24 жовтня випав сніг

- 24.10.2018 11:12
В Карпатах 24 жовтня випав сніг

Карпати 24 жовтня засипало снігом. Сніговий покрив можна побачити за допомогою відео з вебкамер на гірськолижних курортах Драгобрат та Буковель.

В прес-службі ДСНС Закарпатської області відзнаають, що на Драгобратті сніжило в ніч з 23 на 24 жовтня. Попри те, що сніговий покрив вже досяг висоти 10 сантиметрів, опади не припиняються. Для Рахівського району Закарпаття цей сніг - перший в цьому році, і підрозділи Рахівської пошуково-рятувальної групи знаходяться у бойовій готовності у зв'язку з можливим подальшим погіршенням погодних умов.

Туристів, які запланували сходження та похід у гори на найближчий час, попереджають про складі умови та радять бути максимально обережними.

Сніг на Буковелі йде в районі верхньої станції витягу №12. Тут поки що спостерігається незначний сніговий покрив.

На горі Піп Іван Чорногірський також йде сніг. Тут вранці було -3 градуси за Цельсієм, вітер північно-західного напрямку, зі швидкістю близько 10 метрів на секунду. Йде дрібний сніг, хмарно та має місце обмежена видимість.

Платинова Буковина

Ключові слова: сніг у карпатах, драгобрат сніг, буковель сніг

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