



Відключення водопостачання в Чернівцях 24 10 2018 - 24.10.2018 10:32

На магістральному водогоні в Чернівцях сталась чергова аварія, через яку частина міста сьогодні, 24 жовтня, знову опиниться без води.

Витік води стався на магістральному водогоні 900 мм від насосної станції Шубранець до резервуарів чистої води Попова.

24 жовтня з 10:00 до 19:00 та з 22:00 24 жовтня до 7:00 25 жовтня буде відсутнє водопостачання для ряду вулиць Чернівців. Зокрема, такі обмеження діятимуть для вулиці Героїв Майдану, проспекту Незалежності, вулиць рускої, Південно-Кільцевої, Головної, Воробкевича, бульвара Героїв Крут, вулиці Іваюка, Ентузіастів, Достоєвського, Щербанюка, Кобілянської, Богомольця, Штейнбарга, Соборної площі, вулиці Кафедральної, Гакмана, Горіхівської, Заставнянської, Дзержика, Стрийської, Тисменицької, Чортківської, Бережанської, Рогатинської, Гусятинської, Севастопольської, Золочівської, Гагаріна та прилеглих.

В Чернівціводоканалі пообіцяли ліквідувати аварію найближчим чином та сподіваються на розуміння чернівчан.

В разі необхідності за підвозом води автоцистернами звертатись за телефоном (0372) 54-73-54.

Платинова Буковина, Чернівці

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