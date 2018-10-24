Відключення водопостачання в Чернівцях 24 10 2018

- 24.10.2018 10:32
Відключення водопостачання в Чернівцях 24 10 2018

 На магістральному водогоні в Чернівцях сталась чергова аварія, через яку частина міста сьогодні, 24 жовтня, знову опиниться без води.

Витік води стався на магістральному водогоні 900 мм від насосної станції Шубранець до резервуарів чистої води Попова.

24 жовтня з 10:00 до 19:00 та з 22:00 24 жовтня до 7:00 25 жовтня буде відсутнє водопостачання для ряду вулиць Чернівців. Зокрема, такі обмеження діятимуть для вулиці Героїв Майдану, проспекту Незалежності, вулиць рускої, Південно-Кільцевої, Головної, Воробкевича, бульвара Героїв Крут, вулиці Іваюка, Ентузіастів, Достоєвського, Щербанюка, Кобілянської, Богомольця, Штейнбарга, Соборної площі, вулиці Кафедральної, Гакмана, Горіхівської, Заставнянської, Дзержика, Стрийської, Тисменицької, Чортківської, Бережанської, Рогатинської, Гусятинської, Севастопольської, Золочівської, Гагаріна та прилеглих.

В Чернівціводоканалі пообіцяли ліквідувати аварію найближчим чином та сподіваються на розуміння чернівчан.

В разі необхідності за підвозом води автоцистернами звертатись за телефоном (0372) 54-73-54.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: відключення води чернівці 24 10 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Голову Чернівецької ОДА Фищука відправляють у відставку На засіданні Кабінету міністрів у середу, 24 жовтня, було ухвалене рішення про відставку голів чотирьох обласних адміністрацій.
- 24.10.2018 16:52
Уроки з поліцейськими відвідали понад 10 учнів У межах комплексу превентивних заходів поліцейські відвідали декілька шкіл району, де провели для учнів «Урок із поліцейським». В заняттях прийняли участь більше 150 учнів.
- 24.10.2018 16:25
Австрія продовжить судити Фірташа Згідно з рішенням суду Європейського Союзу, розгляд справи українського олігарха Дмитра Фірташа буде продовжений Верховним судом Австрії.
- 24.10.2018 16:09
В міськраді відсторонено головну архітекторку Чернівців На період службового розслідування головного архітектора Чернівців Наталію Хілько було відсторонено
- 24.10.2018 14:51
Наступний запуск ракети Союз не хоче страхувати жодна компанія 18 листопада має відбутись запуск ракети-носія Союз-ФГ з вантажним кораблем Прогрес МС-10,
- 24.10.2018 14:12
З Бермудського трикутника виплив загублений 90 років тому корабель Бермудський трикутник досі сповнений секретів, і людей до сих пір цікавлять загадки, які чаїть у собі ця територія.
- 24.10.2018 14:05
Як в Чернівцях святкуватимуть 100-річчя Буковинського віча В Чернівцях до святкування 100-ї річниці Буковинського віча на початку листопада відбудеться низка святкових заходів.
- 24.10.2018 13:28
Адреси підвозу води в Чернівцях 24 10 2018 Через відсутність води чернівчан мають забезпечити питною водою - підвіз води автоцистерною буде відбуватись за наступними адресами:
- 24.10.2018 12:14
ДТП на вулиці Січових Стрільців 24 10 2018 В Чернівцях вранці середи, 24 жовтня, близько 11 години сталась дорожня аварія
- 24.10.2018 11:20
В Карпатах 24 жовтня випав сніг Карпати 24 жовтня засипало снігом. Сніговий укрив можна побачити за допомогою відео з вебкамер на гірськолижних
- 24.10.2018 11:12

Всі новини