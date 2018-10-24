



В метро Риму постраждали четверо українців - 24.10.2018 09:48

В римському метро 23 жовтня перед матчем Рома-ЦСКА на ескалаторі сталась аварія, в якому постраждали громадяни України.

Інформацію про постраждалих підтвердили в Міністерстві закордонних справ України. В повідомленні керівника Департаменту консульського забезпечення МЗС Василя Кирилича зазначається, що серед постраждалих четверо українців.

Постраждалих було госпіталізовано до місцевої лікарні, і наразі їх життю та здоров'ю нічого не загрожує. З потерпілими та медичним персоналом клініки, куди було госпіталізовано українців, постійно тримає зв'язок консул.

Як повідомляється, поламка ескалатора була викликана поведінкою вболівальників російського ЦСКА - люди почали стрибати прямо на ескалаторі, що призвело до прискорення його роботи, і людей просто почало викидувати на бетонні підлогу. Усього нараховується понад 20 постраждалих в результаті інциденту, одни особа через аварію втратила ногу. Двоє російських вболівальників перенесли операції.

Згідно інформації, озвученої представниками посольства в Італії, усього нараховується близько 30 постраждалих.

Платинова Буковина

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