



Сумчанка пограбувала літнього чернівчанина - 23.10.2018 16:44

Оперативники Шевченківського відділення поліції затримали жінку, яка викрала у чоловіка похилого віку гаманець з грошима

22 жовтня до правоохоронних органів звернувся із заявою 70-річний чернівчанин. Потерпілий повідомив, що, невідома особа з його сумки викрала гаманець з картками та грошима.

На пошуки зловмисника були орієнтовані всі наряди поліції, які забезпечували публічну безпеку та порядок в обласному центрі.

В ході проведення першочергових заходів оперативники Шевченківського відділення швидко встановили та затримали крадійку. Нею виявилась 40-річна уродженка Сумської області. Жінка неодноразово вже притягувалася до відповідальності за аналогічні злочини.

Поліцейські вилучили у правопорушниці викрадені речі та повернули їх власнику.

По даному факту слідчі розпочали кримінальне провадження за сттатею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Жінку затримали в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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