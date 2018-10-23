



Нові правила реєстрації місця проживання українців - 23.10.2018 14:39

Правила реєстрації місця проживання в Україні мають бути змінені найближчим часом. Відповідний проект закону №9218 "Про свободу переміщення на вільний вибір місця проживання в Україні" був зареєстрований у Верховній Раді України. Правила адресної реєстрації можуть бути докорінно змінені.



Серед основних змін - декларативний принцип, тобто, для реєстрації необхідно буде подати лише заяву під час відвідування органу реєстрації або Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Можливий варіант із заповненням документів в електронному вигляді на сайті або ж навіть з відправленням паперів на електронну пошту. Без поважних підстав перевіряти документи на достовірність не будуть. Проте, у таких змін є і недоліки у вигляді певних ризиків, незважаючи на таку свободу дій.

Подача недостовірних даних буде каратись штрафами, тобто, заявники нестимуть усю відповідальність за подачу недостовірних даних. Якщо виявиться, що заявник навмисне вкахав неправильну адресу, з нього мають стягнути штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень. Штраф бде збільшено до 1700-3400 гривень у випадку повторення цього порішення.В деяких випадках від зхаявників необхідним буде підтвердженя проживання за місцем реєстрації, що можливе у різні способи.

Наприклад, власник квартири або інша зареєстрована у житлі особа може подати заяву про проживання за вказаною адресою тієї чи іншої людини. Зверненя про непроживання дитини за вказаною адресою можуть подати батьки. Місцеві владники також можуть надати звернення про отримання документально підтвердженого факту, що людина не проживає за вказаною адресою. Під час вступу дитини до школи навчальний заклад також має право отримати підтвердження про проживання дитини на території її обслуговування. Також може йтись про скарги на рішення про анулювання реєстраційних дій.



До 1 січня 020 року мають бути утворені реєстри територіальних громад. Якщо інформація в такому реєстрі вказує, що у квартирі проживає понад 3 родини, також можливі застосування штрафів.

Нарахування сплати за послуги житлово-комунального господарства також не обійшлося без уваги в поданому до ВР законопроекту. Реєстрація місця проживання в Україні набуває по факту добровільного заходу. Через це управителі не будуть прив'язуватись до даних про прописаних у квартирі осіб. Лише у випадку змін фактичної кількості проживаючих осіб будуть перераховуватись комунальні платежі, які пов'язані із кількість проживаючих в оселі людей.

Платинова Буковина, Чернівці

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