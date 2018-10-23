Засідання ВР в жовтні прогуляли майже дві третини депутатів

- 23.10.2018 13:29
Засідання ВР в жовтні прогуляли майже дві третини депутатів

Жодне засідання у Верховній Раді в жовтні поточного року не відвідали 10 народних депутатів України, про що свідчать дані письмової та електронної реєстрації парламенту. В числі прогульників - Дмитро Ярош, Вадим Рабинович, Глеб Загорій та Лев Підлисецький - вони не подали жодних офіційних пояснень щодо пропуску засідань.

Особи, які вже традиційно не відвідують засідання - нардепи-втікачі Сергій Клюєв, Олександр Онищенко та Євген Бакулін. Андрій Журжій та В'ячеслав Константиновський, які оголосили про складання повноважень, також були відсутні на засіданнях. Не могла відвідувати засідання Верховної Ради також і Надія Савченко, що перебуває у СІЗО.

В групах "Воля народу" та "Відродження", фракції "Опозизиційного блоку" нараховується найбільше депутатів-прогульників. За невідомих причин на засіданнях парламенту були відсутні протягом жовтня 42% депутатів "Волі народу", також 31% депутатів "Відродження" та 30% "Опозиційного блоку". Представники "Народного фронту" та Блоку Петра Порошенка продемонстрували найбільші показники відвідуваності - 15% депутатів "Народного фронту" та 16% БПП пропустили засідання. Також нараховується 16% прогульників у "Батьківщини", 20% -  в Радикальній партії Олега Ляшка, а також 26% - у "Самопомочі" та серед нардепів-позафракційників.

Вказані дані свідчать про те, що в жовтні депутати значно частіше пропускали засідання у порівнянні з попереднім місяцем. У вересні 43% Верховної Ради відвідали усі засідання, а в жовтні цей показник склав усього 37%.

У п'ятницю, 19 жовтня, на пленарному засіданні парламенту офіційно було зафіксовано найбільшу кількість депутатів, а саме 123 нардепи. Загалом протягом жовтня ВР провела 12 пленарних засідань.

 

Платинова Буковина

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