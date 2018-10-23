Подробиці смерті школяра від менінгіту в Чернівцях

- 23.10.2018 12:04
Подробиці смерті школяра від менінгіту в Чернівцях

Як стало відомо, в понеділок рано вранці від менінгіту помер учень третього класу школи №42 в Чернівцях.

Повідомляється, що дитина ще у п'ятницю відвідувала заняття та не озвучувала жодних скарг на самопочуття.

Перші проблеми почались на вихідних - батьки повідомили, що помітили у сина ознаки харчового отруєння. Різке погіршення стану відбулось в понеділо, 22 жовтня, коли на тілі почали утворюватись крововиливи. В терміновому порядку хлопчика госпіталізували, однак, медики не змогли врятувати йому життя. Було діагностовано менінгіт, і мають бути проведені лабораторні дослідження, аби виявити збудника хвороби, що протікала в настільки швидкій формі.

Навчання у школі №42, в якій навчався померлий хлопчик, наразі не планують припиняти. Відповідні заходи там були проведені епдеміологами, в результаті яких було обстежено вчителів та близько 30 дітей, з якими контактував захворілий учень. Всі вони найближчим часом будуть перевувати під контролем лікарів.

Як відзначив завідуючий відділом Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ Юрій Падурару, наразі загроз поширення хвороби нема, оскільки епідеміологічне розслідування було розпочато одразу ж. Було поінформовано усіх медичних працівників, і за діьми та їх самопочуттям будуть уважно стежити лікар та медсестра.

Платинова Буковина, Чернівці

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