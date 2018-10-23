Генетика дозволить вирахувати час смерті

- 23.10.2018 11:29
Генетика дозволить вирахувати час смерті

Американські вчені оголосили, що знайшли спосіб спрогнозувати час смерті за допомогою нового методу. Даний метод дозволяє використати генетичні варіації для оцінок тривалості життя людини.

Для проведення дослідження вчені зібрали генетичні дані понад 500 тисяч людей. Завдяки цьому спеціалістав вдалось знайти ділянки генома, що відповідає за тривалість життя. Дані ділянки також можуть відобразити ризик виникення та розвитку вікових захворювань.

Раніше досідники заявляли про те, що було виявлено шість асоціацій, що демонструють зв'язок між долголіттям та генами. До цього переліку включений також ген АРОЕ, роота якого заключається в кодуванні білкового компоненту аліпопротеіна. Вчені впевнені у зв'язку даного гена з розвитком хвороби Альцгеймера.

Також були проведені дослідження, за результатом яких було виявлено 21 нову ділянку, що чинять вплив на тривалість життя людини. Завдяки новим даним вчені можуть призначити кожній людині власний персоніфікований бал, який визначатиме вірогідність дожити до певного віку.

Так, гени довголіття присутні лише у 10% індивідів. Загалом, власники таких генів зазвичай живуть в середньому на 5 років довше тих осіб, хто не має таких генів. Причому, ДНК також чинить певний вплив та сприяє скороченню тривалості життя.

Платинова Буковина

Ключові слова: гени довголіття, генетика і тривалісьт життя, ген АРОЕ

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