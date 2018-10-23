



В яких школах на Буковині почались осінні канікули - 23.10.2018 09:58

Осінні канікули раніше терміну розпочались у школі №22 в Чернівцях. Також йдеться про початок канікул у школах Путили та Вижницького району, які також розпочались з 22 жовтня.

З такою інформацією ознайомила Оксана Палійчук, яка очолює Департамент освіти та науки Чернівецької облдержадміністрації.

Зідно з правилами Міністерства освіти та науки України, навчальні заклади смостійно приймають рішення щодо канікул - їх тривалості та дат проведення, відповідно до рекомендацій та норм МОН. Орієнтовно планувалось, що більшість шкіл відпустять учнів на осінній відпочинок на тиждень - з 29 жовтня по 4 листопада.

В школі №22 в Чернівцях канікули розпочались раніше вказаних дат через те, що у закладі підрядник не встиг оновити системи опалення до початку опалювального сезону, який стартував напередодні, 22 жовтня. Що стосується Путили, то там канікули розпочались через спалах захворювання на кір.

Платинова Буковина, Чернівці

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