При зміні особистих даних обов'язково відвідайте податкову

- 23.10.2018 09:27
При зміні особистих даних обов'язково відвідайте податкову

Чернівецька ОДПІ звертає увагу громадян, що відповідно до вимог Податкового кодексу України (пункт 70.7 статті 70 Кодексу) фізичні особи – платники податків зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, місце народження, дата народження, серія, номер свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий) протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначеними у Положенні про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 № 822.

Внесення змін здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання фізичною особою Заяви за формою № 5ДР (стосовно даних, які вносяться до Облікової картки), або Заяви за формою № 5ДРП (стосовно даних, які вносяться до Повідомлення для осіб, які через релігійні переконання відмовились від РНОКПП), до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання). У разі звернення до будь-якого контролюючого органу строк внесення змін до Державного реєстру може бути продовжено до п'яти робочих днів.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: податкова чернівці, зміна особистих даних в податковій

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